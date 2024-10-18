Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в сентябре уменьшилось почти на 3%

Москва, 18 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в сентябре уменьшилось на 2.9% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1428 тыс. в годовом исчислении против 1470 тыс. в августе (пересмотрено с 1475 тыс.).

Аналитики ожидали, что в августе число выданных разрешений на строительство составит 1450 тыс.

В годовом сравнении число выданных разрешений сократилось на 5.7%.