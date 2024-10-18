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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 октября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятница, 18 октября

Москва, 18 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии;

05:00 мск: ВВП Китая;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае;

09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США;

19:10 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

N/A мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

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