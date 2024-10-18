Анонс основных событий и данных макростатистики на пятница, 18 октября

Москва, 18 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии;
05:00 мск: ВВП Китая;
05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае;
05:00 мск: Розничные продажи в Китае;
05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае;
05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;
05:00 мск: Уровень безработицы в Китае;
09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании;
11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США;
15:30 мск: Число закладок новых домов в США;
19:10 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;
N/A мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.