Курс доллара 97.2568   Курс евро 106.0844  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 октября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 17 октября

Москва, 16 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Торговый баланс Японии;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;

03:30 мск: Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, финал;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, финал;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны;

12:00 мск: Торговый баланс Италии;

15:15 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

15:15 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;

15:30 мск: Розничные продажи в США;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии;

15:45 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:00 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США;

N/A мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

Другие новости

вчера
19:01
ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ НА 14 ОКТЯБРЯ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 8,51% В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ С 8,52% НЕДЕЛЕЙ РАНЕЕ - МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
вчера
19:00
Бензин и дизтопливо за неделю подорожали на заправках в РФ на 0,1% - Росстат
вчера
18:55
ЦБ по-прежнему ждет годовую инфляцию в РФ в 2024 г выше прогнозного диапазона 6,5-7%
вчера
18:45
Кредиты ЕС Молдавии и право на скупку земли ведут к колонизации и кабале - МИД РФ
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 17 октября
вчера
18:11
Зарплаты ведущих политиков, судей и прокуроров в Чехии с 2025 г возрастут на 6,9% - кабмин
вчера
18:03
Мурашко: за 5 лет в РФ создано более 6 тыс новых объектов здравоохранения
вчера
17:56
"Финуслуги" в декабре запустят оформление договоров по программе долгосрочных сбережений
вчера
17:43
Число турпоездок по России за май-август выросло на 11%, до 35 млн - Чернышенко
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.