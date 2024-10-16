Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 17 октября

Москва, 16 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Торговый баланс Японии;
03:30 мск: Уровень занятости в Австралии;
03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии;
03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;
03:30 мск: Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;
07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии;
09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, финал;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, финал;
12:00 мск: Торговый баланс еврозоны;
12:00 мск: Торговый баланс Италии;
15:15 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;
15:15 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;
15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;
15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;
15:30 мск: Розничные продажи в США;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии;
15:45 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;
16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США;
16:15 мск: Объём промышленного производства в США;
17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США;
17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
18:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
18:00 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби;
23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США;
N/A мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.