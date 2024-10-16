Цены на импорт в США в сентябре снизились на 0.4%, цены на экспорт упали на 0.7%

Москва, 16 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в сентябре снизились на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.2% в августе (пересмотрено с -0.3%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.3%.

По сравнению с сентябрём 2023 года цены на импорт сократились на 0.1%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце упали на 0.7% после снижения на 0.9% в августе (пересмотрено с -0.7%).

По сравнению с сентябрём 2023 года цены на экспорт сократились на 2.1%.