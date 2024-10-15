Курс доллара 96.1021   Курс евро 105.4854  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 октября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 15 октября

Москва, 15 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, финальный отчет;

09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии;

09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании;

09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании;

09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, финал;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;

18:30 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

Другие новости

сегодня
11:00
МЭА считает, что нефтяной экспорт РФ в сентябре вырос на 500 тыс б/с
сегодня
11:00
МЭА СЧИТАЕТ, ЧТО РОССИЙСКИЙ НЕФТЯНОЙ ЭКСПОРТ В СЕНТЯБРЕ ВЫРОС НА 500 ТЫС Б/С, ДО 7,5 МЛН Б/С - ДОКЛАД
сегодня
10:09
Курс юаня на Московской бирже перешел к росту, до 13,55 руб
сегодня
09:56
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа", 42,4 млн кубометров на 15 октября
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 15 октября
сегодня
08:15
Нефть дешевеет более чем на 3% на некотором снижении геополитических рисков
сегодня
07:15
Экономика РФ справляется с беспрецедентными санкциями - экс-исполнительный директор МВФ
сегодня
06:07
Сийярто: план ЕС отказаться к 2027 году от энергоносителей РФ – это идеологический подход
сегодня
04:07
Венгрия и "Газпром" обсуждают сделку на 2025 год о допзакупках Будапештом газа - МИД
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.