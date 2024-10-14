Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 15 октября

Москва, 14 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, финальный отчет;
09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии;
09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании;
09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании;
09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании;
09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, финал;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW;
12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;
18:30 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.