Курс доллара 96.0686   Курс евро 105.1095  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости14 октября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 15 октября

Москва, 14 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, финальный отчет;

09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии;

09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании;

09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании;

09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, финал;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;

18:30 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

Другие новости

сегодня
21:10
Роботов в роли повара фаст-фуда, соперника в игру го и других представили в ОАЭ
сегодня
20:48
Telegram запустил новый способ верификации телефонных номеров Telegram Gateway - Дуров
сегодня
19:23
Российский рынок акций начал неделю ростом
сегодня
18:56
Российский рынок акций вырос в основную торговую сессию на 0,68%
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 15 октября
сегодня
18:01
Adobe запустила новые ИИ-инструменты для обработки видео и изображений
сегодня
17:26
Стоимость биткоина поднялась выше $65 тыс впервые с 30 сентября
сегодня
17:21
Комитет ГД одобрил возможность роста расходов бюджета-2024 на 1,5 трлн руб без его правки
сегодня
17:02
Строительство туркомплекса "Завидово парк" в Тверской области завершается - "Туризм.РФ"
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.