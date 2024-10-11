Годовой рост индекса цен производителей США в сентябре превысил прогноз

Москва, 11 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в сентябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в августе.

Аналитики прогнозировали увеличение сентябрьского показателя на 0.1%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 1.8% против 1.9% в августе (пересмотрен с +1.7%).

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 1.6%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в августе вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в августе.

Аналитики прогнозировали увеличение сентябрьского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 2.8% против 2.4% в августе.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 2.7%.