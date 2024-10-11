Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 11 октября

Москва, 11 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;
02:50 мск: Денежная база М2 в Японии;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии, финал;
09:00 мск: ВВП Великобритании;
09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании;
09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании;
09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании;
09:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании;
10:00 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии;
15:30 мск: Уровень занятости в Канаде;
15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде;
15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США;
15:30 мск: Индекс цен производителей США;
16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании;
16:45 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;
17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;
17:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса;
17:45 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Лори Логана;
20:10 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
N/A мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае.