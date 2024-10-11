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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 октября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 11 октября

Москва, 11 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии, финал;

09:00 мск: ВВП Великобритании;

09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании;

09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании;

09:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании;

10:00 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США;

15:30 мск: Индекс цен производителей США;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании;

16:45 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;

17:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса;

17:45 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Лори Логана;

20:10 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

N/A мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае.

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