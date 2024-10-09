Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 9 октября

Москва, 9 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
04:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;
09:00 мск: Торговый баланс Германии;
09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии, предварительно;
15:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;
16:15 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Лори Логана;
17:00 мск: Оптовые запасы в США, финал;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
17:30 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби;
20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;
21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании.