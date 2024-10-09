Курс доллара 96.1079   Курс евро 105.6891  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости9 октября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 9 октября

Москва, 9 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

04:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

09:00 мск: Торговый баланс Германии;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии, предварительно;

15:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

16:15 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Лори Логана;

17:00 мск: Оптовые запасы в США, финал;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

17:30 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании.

Другие новости

сегодня
10:23
Биржевые цены на газ в Европе теряют 1,7%, удерживаясь вблизи $435 за тыс кубов - ICE
сегодня
10:11
Средства физлиц в Сбербанке по РСБУ за сентябрь выросли на 1,6%, юрлиц - на 2%
сегодня
10:00
Сбербанк за январь-сентябрь увеличил чистую прибыль по РСБУ на 5,7% - до 1,19 трлн руб
сегодня
09:58
СБЕРБАНК ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2024 Г ЗАРАБОТАЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО РСБУ В 1,19 ТРЛН РУБ, ЧТО НА 5,7% БОЛЬШЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГОДОМ РАНЕЕ – БАНК
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 9 октября
сегодня
08:30
Ростех изготовил второй индустриальный двигатель нового поколения АЛ-41СТ-25
сегодня
06:54
Деловой саммит в Лаосе с участием Шваба обсудил "Интеллектуальную АСЕАН"
сегодня
05:40
Плантации кофе не перенесут из-за изменения климата - эксперт
сегодня
05:00
США ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ НЕ ОТНОСИЛИСЬ ВСЕРЬЕЗ К ИНТЕРЕСАМ РФ, ТЕПЕРЬ ДЛЯ КОНТРОЛЯ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ НУЖНО ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕ - ЭКОНОМИСТ САКС РИА НОВОСТИ
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.