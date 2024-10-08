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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 октября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 9 октября

Москва, 8 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

04:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

09:00 мск: Торговый баланс Германии;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии, предварительно;

15:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

16:15 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Лори Логана;

17:00 мск: Оптовые запасы в США, финал;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

17:30 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании.

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