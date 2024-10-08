Курс доллара 96.1079   Курс евро 105.6891  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости8 октября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 8 октября

Москва, 8 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC;

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии;

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии;

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии;

03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии;

09:45 мск: Торговый баланс Франции;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США;

15:30 мск: Торговый баланс Канады;

15:30 мск: Торговый баланс США;

19:45 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

20:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

23:00 мск: Выступление президента ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз;

N/A мск: Индекс экономического оптимизма в США (RCM/TIPP);

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

Другие новости

вчера
10:17
Биржевые цены на газ в Европе в целом стабильны на уровне $455 за тыс кубометров - ICE
вчера
10:04
Дефицит торгового баланса Франции в августе составил 7.4 млрд
вчера
10:04
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО ПОСТАНОВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ СЭЗ НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ БЕЛГОРОДСКОЙ, БРЯНСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЕЙ - КАБМИН
вчера
10:00
Объём промышленного производства в Германии в августе увеличился на 2.9%
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 8 октября
вчера
08:15
"ВКонтакте" добавил возможность покупать товары с Ozon внутри социальной сети
вчера
06:15
"Ренессанс страхование" застраховала беспилотные грузовики Natcar
вчера
03:00
АО "ГЛОНАСС" представило прототип мобильного терминала спутниковой связи размером с книгу
вчера
00:34
СПРАВКА - Межгосударственные отношения России и Армении
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.