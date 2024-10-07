Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 8 октября

Москва, 7 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC;
02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии;
02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии;
02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии;
02:50 мск: Платёжный баланс Японии;
03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;
06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers;
09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии;
09:45 мск: Торговый баланс Франции;
13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США;
15:30 мск: Торговый баланс Канады;
15:30 мск: Торговый баланс США;
19:45 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;
20:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
23:00 мск: Выступление президента ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз;
N/A мск: Индекс экономического оптимизма в США (RCM/TIPP);
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.