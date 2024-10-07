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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 октября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 8 октября

Москва, 7 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC;

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии;

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии;

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии;

03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии;

09:45 мск: Торговый баланс Франции;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США;

15:30 мск: Торговый баланс Канады;

15:30 мск: Торговый баланс США;

19:45 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

20:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

23:00 мск: Выступление президента ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз;

N/A мск: Индекс экономического оптимизма в США (RCM/TIPP);

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

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