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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 октября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 4 октября

Москва, 4 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии;

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции;

10:55 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании;

13:00 мск: Розничные продажи в Италии;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США;

15:30 мск: Уровень безработицы в США;

16:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады.

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