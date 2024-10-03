Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 4 октября

Москва, 3 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии;
09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции;
10:55 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;
11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании;
13:00 мск: Розничные продажи в Италии;
15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США;
15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США;
15:30 мск: Уровень безработицы в США;
16:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады.