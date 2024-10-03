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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 октября 2024 г.Число объявленных корпоративных увольнений в СШ...
сегодня 14:45

Число объявленных корпоративных увольнений в США в сентябре выросло в полтора раза в годовом сравнении

Москва, 3 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в сентябре сократилось на 4% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 72.8 тыс. В августе число объявленных увольнений составило 75.9 тыс.

По сравнению с сентябрем 2023 года показатель вырос на 53.4%.

Всего в январе-сентябре было объявлено о планируемом увольнении 609.24 тыс. сотрудников, что оказалось на 0.8% больше, чем в аналогичный период 2023 года.

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