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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 октября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 2 октября

Москва, 2 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:15 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

01:15 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

01:15 мск: Выступление президента ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз;

02:50 мск: Денежная база в Японии;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии;

12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP;

16:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:00 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

19:15 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

N/А мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

N/А мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;

N/А мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

N/А мск: Результаты стресс-тестов банков Великобритании;

N/А мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.

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