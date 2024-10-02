Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 2 октября

Москва, 2 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:15 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;
01:15 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;
01:15 мск: Выступление президента ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз;
02:50 мск: Денежная база в Японии;
08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии;
09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции;
10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании;
11:00 мск: Уровень безработицы в Италии;
12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне;
15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP;
16:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
18:00 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
19:15 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;
N/А мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
N/А мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;
N/А мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;
N/А мск: Результаты стресс-тестов банков Великобритании;
N/А мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.