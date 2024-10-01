Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 1 октября

Москва, 1 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии;
02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC;
02:30 мск: Уровень безработицы в Японии;
02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;
02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan;
02:50 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, финал;
04:30 мск: Розничные продажи в Австралии;
04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии;
09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии;
10:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии;
10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии;
10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, финал;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, финал;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit, финал;
17:00 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США;
17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли;
17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США;
17:00 мск: Расходы на строительство в США;
18:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;
N/А мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США.