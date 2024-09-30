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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 сентября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 1 октября

Москва, 30 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии;

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии;

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan;

02:50 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, финал;

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии;

04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии;

09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии;

10:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии;

10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии;

10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit, финал;

17:00 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США;

17:00 мск: Расходы на строительство в США;

18:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

N/А мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США.

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