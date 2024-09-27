Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 27 сентября

Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио;
09:45 мск: Потребительские расходы во Франции;
09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, предварительно;
10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании, предварительно;
10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии;
13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI;
14:15 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
15:30 мск: ВВП Канады;
15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США;
15:30 мск: Товарный торговый баланс США;
15:30 мск: Личные доходы потребителей в США;
15:30 мск: Личные расходы потребителей в США;
15:30 мск: Оптовые запасы в США, предварительно;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;
17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;
20:15 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
N/А мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии.