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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 сентября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 27 сентября

Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио;

09:45 мск: Потребительские расходы во Франции;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, предварительно;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании, предварительно;

10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI;

14:15 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

15:30 мск: ВВП Канады;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США;

15:30 мск: Оптовые запасы в США, предварительно;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;

20:15 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

N/А мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии.

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