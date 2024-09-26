Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в августе вырос на 0.6%

Москва, 26 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в августе вырос на 0.6% по сравнению с июльским показателем, составив 70.6.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.9%.

По сравнению с августом 2023 года индекс упал на 3.0%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, контракты по продаже домов, подписанные в августе, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.