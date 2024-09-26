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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 сентября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 26 сентября

Москва, 26 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

04:30 мск: Отчёт о финансовой стабильности Банка Австралии;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK;

10:30 мск: Заявление Банка Швейцарии;

10:30 мск: Решение Банка Швейцарии по ключевой ставке;

11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне;

15:30 мск: ВВП США, финал;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США, финал;

16:10 мск: Выступление президента ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз;

16:15 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

16:20 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

16:25 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

16:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США;

17:30 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:15 мск: Выступление министра финансов США Джанет Йеллен;

20:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

20:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари.

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