Индекс потребительского доверия в США в сентябре оказался хуже прогноза

Москва, 24 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в сентябре снизился до 98.7 пункта против 105.6 месяцем ранее (пересмотрен со 103.3)

Аналитики прогнозировали сентябрьский показатель на уровне 103.5.

Индекс оценки текущей ситуации в сентябре снизился до 124.3 против 134.6 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий упал до 81.7 против 86.3 в августе.

Индекс ожиданий по-прежнему превышает пороговую отметку 80 пунктов, что указывает на отсутствие рисков рецессии в следующие 8-12 месяцев.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.