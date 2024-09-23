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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 сентября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
23.09.2024 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 23 сентября

Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии;

02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;

02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, предварительно;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI;

15:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;

17:15 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби;

20:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари.

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