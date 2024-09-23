Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 23 сентября

Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии;
02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;
02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, предварительно;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, предварительно;
13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI;
15:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;
15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;
17:15 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби;
20:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари.