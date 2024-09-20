Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 20 сентября

Москва, 20 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии;
09:00 мск: Индекс цен производителей Германии;
09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании;
09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде;
15:30 мск: Индекс цен производителей Канады;
15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне;
18:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
21:00 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай;
N/A мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;
N/A мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;
N/A мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике.