Курс доллара 92.6962   Курс евро 103.2490  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 сентября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 20 сентября

Москва, 20 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии;

09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне;

18:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

21:00 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай;

N/A мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

N/A мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;

N/A мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике.

Другие новости

сегодня
11:24
На Украине заявили о критическом дефиците пшеницы, ее не хватит даже на месяц
сегодня
10:53
ЦБ РФ с расчетами 19 сентября продал на внутреннем рынке юани на 0,2 млрд руб
сегодня
10:06
Российский рынок акций в начале дня повышается на 0,36%
сегодня
09:57
Биржевые цены на газ в Европе растут на 3,6%, до $395 за тыс кубометров - ICE
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 20 сентября
сегодня
09:11
ЦБ Китая оставил ставку по кредитам для первоклассных заемщиков на уровне 3,35%
сегодня
08:31
Стоимость нефти снижается на фундаментальных факторах
сегодня
07:13
Годовая инфляция в Японии по итогам августа ускорилась до 3% с 2,8% месяцем ранее
сегодня
05:55
РФ в январе-августе нарастила поставки нефти в КНР на 1,06%, до 71,9 млн тонн - таможня
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.