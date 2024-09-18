Потребительская инфляция в еврозоне в августе составила 2.2%

Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту европейского статистического агентства Eurostat, индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в августе 2024 года вырос на 2.2%, что совпало с предварительными данными и прогнозом аналитиков.

В июле значение показателя составило 2.6%.

Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, исключая цены на продукты питания и энергоносители (core CPI), в августе вырос на 2.8%, что совпало с предваарительными данными и прогнозом аналитиков.

В июле значение показателя составило 2.9%.