Курс доллара 91.4292   Курс евро 101.5057  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 сентября 2024 г.Потребительская инфляция в еврозоне в августе с...
сегодня 12:04

Потребительская инфляция в еврозоне в августе составила 2.2%

Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту европейского статистического агентства Eurostat, индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в августе 2024 года вырос на 2.2%, что совпало с предварительными данными и прогнозом аналитиков.

В июле значение показателя составило 2.6%.

Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, исключая цены на продукты питания и энергоносители (core CPI), в августе вырос на 2.8%, что совпало с предваарительными данными и прогнозом аналитиков.

В июле значение показателя составило 2.9%.

Другие новости

сегодня
12:53
Сбербанк приостановил запись на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания лимита
сегодня
12:44
Смартфоны удаленно взорвать невозможно, пейджеров в России нет - эксперты
сегодня
12:35
Госдума приняла закон о налоговом вычете для венчурных инвестиций
сегодня
12:19
Годовая инфляция в еврозоне по итогам августа замедлилась до 2,2% - минимума с 2021 г
сегодня
12:04
Потребительская инфляция в еврозоне в августе составила 2.2%
сегодня
12:03
Расходы бюджета Украины в 2025 г вырастут на 17,2%, доходы – на 25,7% - минфин
сегодня
11:40
Дальний Восток, Кавказ и Сибирь получат приоритет при создании промпарков – Минпромторг
сегодня
11:34
Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании в сентябре увеличился на 2.2%
сегодня
11:21
ПРИЛЕТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОРОЖСКОЙ АТОМНОЙ СТАНЦИИ НЕ ЗАФИКСИРОВАНО, НАРУШЕНИЙ ПРЕДЕЛОВ И УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕТ - ПРЕСС-СЛУЖБА СТАНЦИИ
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.