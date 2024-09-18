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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 сентября 2024 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
сегодня 15:36

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в августе увеличилось на 4.9%

Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в августе увеличилось на 4.9% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1475 тыс. в годовом исчислении против 1406 тыс. в июле (пересмотрено с 1396 тыс.).

Аналитики ожидали, что в августе число выданных разрешений на строительство составит 1410 тыс.

В годовом сравнении число выданных разрешений сократилось на 6.5%.

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