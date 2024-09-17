Курс доллара 91.1423   Курс евро 101.2789  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости17 сентября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 17 сентября

Москва, 17 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;

15:30 мск: Розничные продажи в США;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США;

17:00 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Лори Логана;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

Другие новости

сегодня
10:45
ЦБ ПОНИЗИЛ ПРОГНОЗ РОСТА СРЕДСТВ КОМПАНИЙ В БАНКАХ РФ В 2025 ГОДУ НА 1 П.П., ДО 6-11% ИЗ-ЗА НАЛОГОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ - ЦБ
сегодня
10:30
ФАС РФ выявила сговор на торгах при реализации нацпроекта "Цифровая экономика"
сегодня
10:14
ЦБ РФ 16 сентября не проводил расчетов по операциям с юанем
сегодня
10:01
Ввод жилья в России за восемь месяцев вырос на 2%
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 17 сентября
сегодня
08:29
Суд приостановил права финского совладельца Невского судозавода – данные картотеки
сегодня
05:32
Унификация позиций стран БРИКС по торговой повестке будет проходить постепенно - МЭР РФ
сегодня
02:00
Глава "Росчайкофе" объяснил, почему растут цены на кофе
вчера
23:18
В ЕАЭС хотят понизить нормы беспошлинного ввоза товаров авиатранспортом, заявили в Минске
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.