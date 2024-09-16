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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 сентября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 17 сентября

Москва, 16 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;

15:30 мск: Розничные продажи в США;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США;

17:00 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Лори Логана;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

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