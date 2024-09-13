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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 сентября 2024 г.Цены на импорт в США в августе снизились на 0.3...
сегодня 15:34

Цены на импорт в США в августе снизились на 0.3%, цены на экспорт упали на 0.7%

Москва, 13 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в августе снизились на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в июле.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.2%.

По сравнению с августом 2023 года цены на импорт повысились на 0.8%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце упали на 0.7% после увеличения на 0.5% в июле (пересмотрено с +0.7%).

По сравнению с августом 2023 года цены на экспорт снизились на 0.7%.

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