Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 13 сентября

Москва, 13 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, финальный отчет;
09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, финал;
11:30 мск: Ожидания потребителей Великобритании по инфляции;
12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне;
15:30 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады;
15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде;
15:30 мск: Цены на импорт в США;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;
17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае,;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае;
N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.