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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 сентября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 13 сентября

Москва, 12 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, финальный отчет;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, финал;

11:30 мск: Ожидания потребителей Великобритании по инфляции;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне;

15:30 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде;

15:30 мск: Цены на импорт в США;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае,;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

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