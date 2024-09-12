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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 сентября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 12 сентября

Москва, 12 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS;

02:50 мск: Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии;

09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии;

15:15 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

15:15 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США;

15:30 мск: Индекс цен производителей США;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:45 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

17:25 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае.

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