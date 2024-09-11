Годовая инфляция в США в августе повысилась на 2.5%, реальная зарплата выросла на 0.2% к июлю

Москва, 11 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в августе вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.2% после увеличения на 0.2% в июле.
В годовом сравнении потребительская инфляция в США выросла на 2.5% против +2.9% в июле.
Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 2.6%.
Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в августе вырос на 0.3%.
Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после увеличения на 0.2% в июле.
В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 3.2%, как и месяцем ранее.
Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 3.2%.
Средняя реальная почасовая заработная плата в США в августе выросла на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.1% в июле.
В годовом сравнении реальная почасовая зарплата увеличилась на 1.3%.