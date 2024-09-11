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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 сентября 2024 г.Годовая инфляция в США в августе повысилась на ...
сегодня 15:36

Годовая инфляция в США в августе повысилась на 2.5%, реальная зарплата выросла на 0.2% к июлю

Москва, 11 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в августе вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.2% после увеличения на 0.2% в июле.

В годовом сравнении потребительская инфляция в США выросла на 2.5% против +2.9% в июле.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 2.6%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в августе вырос на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после увеличения на 0.2% в июле.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 3.2%, как и месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 3.2%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в августе выросла на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.1% в июле.

В годовом сравнении реальная почасовая зарплата увеличилась на 1.3%.

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