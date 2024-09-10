Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 11 сентября

Москва, 10 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
09:00 мск: ВВП Великобритании;
09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании;
09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании;
09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании;
09:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в США;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в США;
16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;
N/A мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае.