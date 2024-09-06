Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 6 сентября

Москва, 6 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии;
08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии;
09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии;
09:00 мск: Торговый баланс Германии;
09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax;
09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции;
09:45 мск: Торговый баланс Франции;
10:00 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии;
11:00 мск: Розничные продажи в Италии;
12:00 мск: Уровень занятости в еврозоне, финальный отчёт;
12:00 мск: ВВП еврозоны, предварительно;
15:30 мск: Уровень занятости в Канаде;
15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде;
15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США;
15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США;
15:30 мск: Уровень безработицы в США;
15:45 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;
17:00 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера.