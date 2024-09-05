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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 сентября 2024 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
05.09.2024 15:20

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в августе выросло на 99 тыс.

Москва, 5 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в августе выросло с учётом сезонных колебаний на 99 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 144 тыс.

В июле число рабочих мест увеличилось на 111 тыс., пересмотрено со 122 тыс.

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в августе сократилось на 9 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 68 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) повысилось на 42 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 72 тыс., в сферах производства, добычи полезных ископаемых и строительства увеличилось на 27 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 6 августа.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в августе на 164 тыс. после расширения на 114 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, понизится с 4.3 до 4.2%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

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