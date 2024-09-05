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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 сентября 2024 г.Число объявленных корпоративных увольнений в СШ...
05.09.2024 14:41

Число объявленных корпоративных увольнений в США в августе выросло почти втрое по сравнению с июлем

Москва, 5 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в августе выросло на 193% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 75.9 тыс. В июле число объявленных увольнений составило 25.9 тыс.

По сравнению с августом 2023 года показатель вырос на 1%.

Всего в январе-августе было объявлено о планируемом увольнении 536.4 тыс. сотрудников, что оказалось на 3.7% меньше, чем в аналогичный период 2023 года.

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