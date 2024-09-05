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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 сентября 2024 г.Розничные продажи в еврозоне в июле увеличились...
05.09.2024 12:04

Розничные продажи в еврозоне в июле увеличились на 0.1%

Москва, 5 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в июле увеличились на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.4% в июне.

Данные показателя совпали с прогнозами аналитиков.

В годовом выражении объём розничных продаж в июле сократился на 0.1% по сравнению с ростом на 0.2% согласно прогнозам аналитиков. В июне объём розничных продаж сократился на 0.4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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