Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 2 сентября

Москва, 2 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, финал;
04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии;
04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin);
09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии;
10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии;
10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, финал;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, финал;
N/A мск: Розничные продажи в Германии.