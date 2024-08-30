Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 30 августа

Москва, 30 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио;
02:30 мск: Уровень безработицы в Японии;
02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии, предварительно;
04:30 мск: Розничные продажи в Австралии;
08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии;
08:30 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции, финальный отчёт;
09:00 мск: Цены на импорт в Германии;
09:00 мск: Розничные продажи в Германии;
09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;
09:45 мск: Потребительские расходы во Франции;
09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, предварительно;
09:45 мск: ВВП Франции, предварительно;
10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF;
10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии;
11:00 мск: Уровень безработицы в Италии;
11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании;
11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии, предварительно;
12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне;
15:30 мск: ВВП Канады;
15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США;
15:30 мск: Личные доходы потребителей в США;
15:30 мск: Личные расходы потребителей в США;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;
17:00 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании.