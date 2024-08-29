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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 августа 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
29.08.2024 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 30 августа

Москва, 29 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии, предварительно;

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии;

08:30 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции, финальный отчёт;

09:00 мск: Цены на импорт в Германии;

09:00 мск: Розничные продажи в Германии;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;

09:45 мск: Потребительские расходы во Франции;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, предварительно;

09:45 мск: ВВП Франции, предварительно;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF;

10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии, предварительно;

12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне;

15:30 мск: ВВП Канады;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;

17:00 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании.

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