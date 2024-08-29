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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 августа 2024 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
29.08.2024 17:22

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в июле снизился на 5.5%

Москва, 29 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в июле снизился на 5.5% по сравнению с июньским показателем, составив 70.2.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

По сравнению с июлем 2023 года индекс упал на 8.5%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, контракты по продаже домов, подписанные в июле, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

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