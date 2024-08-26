Москва, 26 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в июле вырос на 9.9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 4.0%.

В июне объём заказов на товары длительного пользования сократился на 6.9% (пересмотрено с +6.7%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в июле снизился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали сохранение базового показателя неизменным после повышения на 0.1% в июне (пересмотрено с +0.4%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в июле снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.5% в июне (пересмотрен с +0.9%).

Аналитики прогнозировали нулевое изменение июльского показателя.