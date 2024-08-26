Курс доллара 91.7745   Курс евро 102.4927  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 августа 2024 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
вчера 15:38

Объём заказов на товары длительного пользования в США в июле вырос на 9.9%

Москва, 26 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в июле вырос на 9.9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 4.0%.

В июне объём заказов на товары длительного пользования сократился на 6.9% (пересмотрено с +6.7%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в июле снизился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали сохранение базового показателя неизменным после повышения на 0.1% в июне (пересмотрено с +0.4%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в июле снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.5% в июне (пересмотрен с +0.9%).

Аналитики прогнозировали нулевое изменение июльского показателя.

Другие новости

вчера
16:26
Бензин за неделю подорожал на АЗС Москвы в среднем на 3 копейки - МТА
вчера
16:02
Необходимо обеспечить законные права бойцов СВО в ЕДГ-2024 - врио секретаря генсовета ЕР
вчера
15:47
Мишустин провел встречу с врио губернатора Калининградской области Беспрозванных
вчера
15:39
Включение ИЖС в систему эскроу-счетов станет дополнительной гарантией для семей - Мишустин
вчера
15:38
Объём заказов на товары длительного пользования в США в июле вырос на 9.9%
вчера
15:33
ВКЛЮЧЕНИЕ ИЖС В СИСТЕМУ ЭСКРОУ-СЧЕТОВ ПОЗВОЛИТ ЗАЩИТИТЬ СРЕДСТВА ЛЮДЕЙ, СТАНЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИЕЙ - МИШУСТИН
вчера
15:25
Еврокомиссия внесла предложение по вылову рыбы в Балтийском море в 2025 году
вчера
15:20
ПУТИН РАСПОРЯДИЛСЯ НАПРАВИТЬ ИЗ БЮДЖЕТА СРЕДСТВА ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА, НАНЕСЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯМ В БЕЛГОРОДСКОЙ, БРЯНСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯХ
вчера
14:38
План по переработке на Омском НПЗ после возгорания будет выполнен за счет допмощностей
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.