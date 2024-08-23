Продажи новых домов в США в июле выросли на 10.6% (расширенное сообщение)

Москва, 23 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в июле выросли на 10.6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 739 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 668 тыс. в июне (пересмотрено с 617 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в июле число проданных новых домов составит 624 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с июлем 2022 года продажи новых домов выросли на 5.6%.

В целом, в прошлом месяце было продано 64 тыс. новых домов против 58 тыс. в июне и 61 тыс. в мае. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. (продано 17 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (12 тыс. домов), от 500 тыс. до 599.9 тыс. (12 тыс. домов, менее 300 тыс. долларов (11 тыс. домов), от 600 тыс. до 799.9 тыс. (7 тыс. домов), от 800 тыс. до 999.9 тыс. (3 тыс. домов), от 1 млн долл (3 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 429.8 тыс. долл против 416.7 тыс. в июне и 408.3 тыс. в мае. В июле 2023 года медианная цена проданного дома составляла 435.8 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 514.8 тыс. долл против 501.7 тыс. в июне и 497.7 тыс. в мае. В июле 2023 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 507.6 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец июля составили 462 тыс. единиц против 467 тыс. в июне и 467 тыс. в мае.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 7.5 месяца против 8.4 в июне и 8.4 в мае.