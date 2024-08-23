Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 23 августа

Москва, 23 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде;
17:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
17:00 мск: Продажи новых домов в США;
18:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
N/A мск: Экономический симпозиум в Джексон-Хоул;
N/A мск: Выступление главы Банка Японии Кадзуо Уэды.