Индексы PMI Великобритании в августе увеличились

Москва, 22 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Великобритании в августе увеличился до 52.5 против 52.1 в июле (пересмотрено с 51.8). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 52.1.

Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в августе увеличился до 53.3 по сравнению с 52.5 месяцем ранее (пересмотрено с 52.4). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 52.8.