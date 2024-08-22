Число повторных обращений по безработице в США увеличилось на 4 тыс.

Москва, 22 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 17 августа, составило 232 тыс., увеличившись на 4 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 232 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 228 тыс., пересмотрено с 227 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 236 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 10 августа, увеличилось на 4 тыс. и составило 1.863 млн, достигнув максимального уровня с 27 ноября 2021 года. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.864 млн до 1.859 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 4.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.866 млн, достигнув максимального уровня за период с 27 ноября 2021 года.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 3 августа, сократилось на 24.8 тыс. и составило 1.91 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.84 млн.