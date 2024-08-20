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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 августа 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
20.08.2024 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 21 августа

Москва, 20 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Торговый баланс Японии;

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии.

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