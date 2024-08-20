Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 21 августа

Москва, 20 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Торговый баланс Японии;
03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;
09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании;
15:30 мск: Индекс цен производителей Канады;
15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии.