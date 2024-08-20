Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 20 августа

Москва, 20 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии;

04:03 мск: Базовая ставка по кредитам сроком на 1 год;

04:03 мск: Базовая ставка по кредитам сроком на 5 лет;

04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, финал;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, финал;

12:30 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;

13:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде;

20:35 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

21:45 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра.