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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 августа 2024 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
вчера 17:06

Индекс опережающих экономических индикаторов США в июле снизился на 0.6%

Москва, 19 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в июле снизился на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.2% в июне.

Аналитики прогнозировали снижение июльского показателя на 0.4%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

За последние полгода индекс опережающих экономических индикаторов упал на 2.1%.

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